Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Wer hatte grün?

Am Donnerstag stießen in Heidenheim zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr war ein 66-Jähriger in der Schnaitheimer Straße unterwegs. Der Mann fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung wollte er die B466 geradeaus überqueren. Von rechts kam eine 45-Jährige mit einem Fiat. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Bislang ist unklar, wer an der Kreuzung tatsächlich Grün hatte. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322430) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf jeweils 5.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

++++0066328 (BK)

