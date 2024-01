Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 27.01.2024

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Räuberischer Diebstahl. Ritterhude.

Am Freitag gegen 17:00 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt im Ortskern von Ritterhude zunächst zu einem Ladendiebstahl durch zwei männliche Täter. Nachdem bereits ein Täter mit einem Teil des Diebesgutes flüchten konnte, sollte der zweite Täter durch eine Mitarbeiterin der Drogerie angesprochen werden. Hierbei schubste er diese zur Seite und flüchtete aus dem Geschäft. Das mitgeführte Diebesgut wurde außerhalb des Geschäftes an eine weitere Mittäterin übergeben, bevor beide Personen in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Die Mitarbeiterin des Drogeriemarktes blieb unverletzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ritterhude unter der Telefonnummer 04292/811740 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus. Achim.

Am Freitag kam es in den Mittagsstunden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, in der Straße Embser Vie, in Achim. Hierbei verschaffte sich ein bis dato unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Haus, begab sich in das Innere und entwendete dort diverse Elektronikgegenstände. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

