POL-H: Hannover-Badenstedt: Unbekannte Person setzt Transporter in Brand und flüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Am Dienstag, 28.11.2023, ist das Verwaltungs- und Rezeptionsgebäude eines Campingplatzes im Ortsteil Mardorf der Stadt Neustadt am Rübenberge in Brand geraten. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk bekämpften den Brand gemeinsam über mehrere Stunden. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover bemerkte ein Anwohner gegen 03:45 Uhr einen Feuerschein in der Weidenbruchstraße in ...

mehr