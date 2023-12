Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hausfassade der Pestalozzi Grundschule beschmiert

Apolda (ots)

In der Nacht zum 19.12.2023 haben ein oder mehrere Unbekannte die Hausfassade der Pestalozzi Grundschule in Apolda beschmiert. Mit schwarzer Farbe wurden "187", "Kontra K", "H+L=BFF", "1", sowie schwarze Flecken an die Fassade geschmiert. Der Sachschaden beläuft sich etwa auf ca. 500,00 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

