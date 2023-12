Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zapfsäule gerammt

Weimar (ots)

Gegen 07:00 Uhr befand sich der Fahrer eines Sattelzuges mit seinem Fahrzeug auf dem Gelände der Aral-Tankstelle in Bad Berka. Als er losfuhr, blieb er mit dem Sattelauflieger an einer der Zapfsäulen hängen und fuhr davon. Die eingetroffenen Beamten sichteten die Videoaufzeichnungen der Tankstelle und nahmen dann Kontakt zur Spedition des Fahrers auf. Dieser meldete sich dann telefonisch. Er gab an, die Kollision nicht bemerkt zu haben. Zur Höhe des Sachschadens an der Zapfsäule können noch keine Angaben gemacht werden.

