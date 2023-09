Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Feuer auf Spielplatz - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Neustadt-Glewe (ots)

Nach einem Feuer auf einem Spielplatz in Neustadt-Glewe ermittelt die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung. Unbekannte hatten am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf dem Spielplatz in der Zeppelinstraße Unrat unter einer Rutsche angezündet. Durch den Brand wurde die Kinderrutsche erheblich beschädigt. Die Täter flüchteten daraufhin. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Das Spielgerät wurde derart beschädigt, dass es derzeit nicht nutzbar ist. Der entstandene Schaden soll sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1.000 Euro belaufen. Nach mehreren Zeugenaussagen geht die Polizei bereits ersten Hinweisen zu den mutmaßlichen Verursachern nach.

