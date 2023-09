POL-LWL: PKW prallte gegen Bäume - Fahrer schwer verletzt

Parchim (ots) - Nahe Klein Pankow ist ein Autofahrer am Montagvormittag offenbar aufgrund eines akuten gesundheitlichen Problems verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 67-jährige Mann mit seinem Auto plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und in ein Maisfeld gefahren. Der Fahrer verstarb wenig später am Unglücksort. An seinem PKW entstand ...

mehr