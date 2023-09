Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer verstorben - Polizei vermutet gesundheitliches Problem

Parchim (ots)

Nahe Klein Pankow ist ein Autofahrer am Montagvormittag offenbar aufgrund eines akuten gesundheitlichen Problems verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 67-jährige Mann mit seinem Auto plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und in ein Maisfeld gefahren. Der Fahrer verstarb wenig später am Unglücksort. An seinem PKW entstand augenscheinlich geringer Sachschaden.

