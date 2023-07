Feuerwehr Detmold

FW-DT: Feuer MiG - Wohnungsbrand in Remmighausen

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Detmold mit dem Einsatzstichwort "Feuer MiG" (Menschenleben in Gefahr) in den Ortsteil Remmighausen gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Aufgrund der hohen Personenanzahl, die im Gebäude gemeldet ist, wurden mehrere Rettungswagen sowie Notärzte zur Einsatzstelle geordert. Die Wohnung brannte völlig aus, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen konnte jedoch verhinderten werden. Insgesamt wurden 3 Personen gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Nach Abschluss der Belüftungensmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben. Im Einsatz waren das hauptamtliche Personal, der Löschzug Mitte, die Löschgruppe Remmighausen sowie Rettungsdienst, Notarzt und die Polizei.

