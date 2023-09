Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Heim für betreutes Wohnen nach Feueralarm evakuiert

Dobbertin (ots)

Nach einem Feueralarm ist am Mittwochabend ein Heim für betreutes Wohnen in Dobbertin kurzzeitig evakuiert worden. 18 Bewohner eines Wohngebäudes waren davon betroffen. Hintergrund war ein Vorfall im Zimmer eines Heimbewohners, der ersten Erkenntnissen zufolge ein Kissen in Brand gesetzt haben soll. Eine Betreuerin des Heimes hatte nach Auslösen der hausinternen Brandmeldeanlage das Feuer entdeckt und es mit einem Feuerlöscher gelöscht. Zeitgleich wurde das betreffende Gebäude evakuiert. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird als gering eingeschätzt, da sich das Feuer aufgrund des schnellen Eingreifens der Betreuerin nicht weiter ausbreiten konnte. Die Kriminalpolizei kam anschließend zum Einsatz und untersuchte den Brandort. Zudem ist gegen den 33-jährigen mutmaßlichen Verursacher Strafanzeige wegen schwerer Brandstiftung erstattet worden. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht.

