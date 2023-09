Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Traktorgespann schwer verletzt

Parchim (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktorgespann ist am Dienstagabend auf der Kreisstraße 121 zwischen Parchim und Paarsch ein 65-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich in einem Kreuzungsbereich. Dort stieß der Fahrradfahrer mit dem Anhänger des Traktors zusammen. Der schwer verletzte 65-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Traktorfahrer vermutlich den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer übersehen.

