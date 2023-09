Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin verletzt sich bei Zusammenstoß mit Wildschwein - bereits 84 Wildunfälle im laufenden Monat

Ludwigslust-Parchim (ots)

Bei einem Wildunfall auf der B 192 nahe Dobbertin wurde am Mittwochabend eine 56-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Das Auto der Frau prallte mit einem Wildschwein zusammen, das über die Straße lief. Die 56-Jährige zog sich dabei eine Handverletzung zu. An ihrem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

In den ersten zwei Septemberwochen dieses Jahres registrierte die Polizeiinspektion Ludwigslust auf den Straßen des hiesigen Landkreises insgesamt 84 Wildunfälle, bei denen vier Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden. So auch ein Autofahrer, der am vergangenen Mittwoch auf der Kreisstraße zwischen Tramm und Sukow einem Reh ausweichen wollte und dabei mit seinem PKW von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. An seinem PKW entstand Totalschaden.

Angesichts des Wildunfallgeschehens appelliert die Polizei erneut zur vorausschauenden und defensiven Fahrweise. Insbesondere auf Straßenabschnitten, die mit Wildwarnschildern gekennzeichnet sind, sollte permanent mit Wildwechsel gerechnet werden. Laut Statistik ereignen sich die meisten Wildunfälle in den frühen Abend- und Morgenstunden.

