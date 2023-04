Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied für das Wochenende 31.03.2023 bis 02.04.2023

Neuwied (ots)

Neuwied - Am Freitag, 31.03.2023, kam es in der Rheinstraße in Neuwied gegen 18.25 Uhr zu einem versuchten Raubdelikt. Zwei jüngere, dunkel gekleidete Männer kamen hier der 73jährigen Geschädigten auf dem Gehweg entgegen. Als sie in Höhe der Geschädigten waren versuchten beide Täter, der Geschädigten ihre Umhängetasche zu entreißen. Der Geschädigten gelang es jedoch, die Tasche festzuhalten und die Täter anzuschreien. Als eine weitere Frau auf das Geschrei aufmerksam wurde und der Geschädigten zu Hilfe kam liefen die beiden Täter ohne Beute davon. Die Geschädigte wurde nicht verletzt. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neuwied - Am Freitag, 31.03.2023, beabsichtigte eine Streife der PI Neuwied gegen 18.55 Uhr in der Mittelstraße zwei Personen einer Personenkontrolle zu unterziehen. Die Personen ignorierten zunächst die Aufforderung der Beamten, stehen zu bleiben, und gingen weiter. Dann liefen die beiden Personen davon. Einer der beiden, ein 23jähriger Neuwieder, konnte gestellt werden. Bei ihm wurden eine kleine Menge Marihuana und eine kleine Menge verschreibungspflichtiger Medikamente aufgefunden. Darüber hinaus steht der junge Mann unter der gerichtlichen Maßgabe, dass er keinen Alkohol und keine Drogen konsumieren darf. Entgegen dieser Weisung wurde jedoch beides bei ihm festgestellt. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Neuwied - Am Samstag, 01.04.2023, kam es im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Mittelstraße in Neuwied zu gleich zwei Taschendiebstählen. In beiden Fällen wurden die Geldbörsen der Geschädigten aus deren Taschen entwendet. Täterhinweise bestehen derzeit nicht. Die Polizei ruft in diesem Zusammenhang noch einmal dazu auf, Wertgegenstände sicher und nicht offensichtlich zu verstauen und die Umgebung im Blick zu behalten. Zeugen der hier beschriebenen Taten werden gebeten, sich bei der PI Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Neuwied - Am Samstag, 01.04.2023, fielen gleich zwei Fahrer von E-Scootern mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen auf. In einem Fall passierte ein 58jähriger Neuwieder eine Unfallaufnahme der Polizei Neuwied. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. In dem zweiten Fall war ein 13jähriger Junge mit einem nicht versicherten E-Scooter unterwegs. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Neuwied - In der Nacht von Samstag, 01.04.2023, auf Sonntag, 02.04.2023, wurde der PI Neuwied gegen 23.00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Ringstraße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 34jähriger Neuwieder mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Der Beschuldigte gab gegenüber den Beamten an, dass er durch sein Mobiltelefon abgelenkt gewesen sei. Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürften aber auch die 1,2 Promille, die der Beschuldigte "gepustet" hat, zumindest mit ursächlich für den Unfall gewesen sein. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Neuwied - Ebenfalls alkoholisiert war eine 42jährige Frau aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, als sie am frühen Sonntagmorgen, 02.04.2023, gegen 03.00 Uhr in der Berggärtenstraße über eine Verkehrsinsel fuhr. Der Pkw der Frau wurde dabei beschädigt, ebenso die Beschilderung der Verkehrsinsel. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer überfuhr die Trümmer, dabei wurde auch dessen Fahrzeug beschädigt. Ein Alko-Test ergab schließlich für die Unfallverursacherin einen Wert von 1,25 Promille. Auch bei ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell