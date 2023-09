Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fußgängerin stößt mit Radfahrer zusammen - Fußgängerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 40-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntag, 24.09.2023, kurz vor 19.00 Uhr, den Verbindungsweg beim Kreisverkehr Freiburger Straße / Dorfstraße in Richtung Winzerweg nach Haltingen, als er links an einer Fußgängerin vorbeifahren wollte. Die 56-jährige Fußgängerin, welche mit ihrem Mann in gleicher Richtung unterwegs war, vermutete wohl, dass der Radfahrer rechts an ihr vorbeifahren wolle und wechselte von der rechten auf die linke Wegseite. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fußgängerin und des Radfahrers. Der Radfahrer konnte einen Sturz mit seinem Fahrrad verhindern. Die Fußgängerin stürzte auf den Weg. Mit der Verdacht mehrerer Rippenfrakturen wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

