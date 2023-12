Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Werl (ots)

Eine 19-jährige Frau aus Welver befuhr am Freitagmittag um 12:05 Uhr mit ihrem Pkw Opel die Grafenstraße in südliche Richtung und beabsichtigte, nach links in die Schützenstraße abzubiegen. Nachdem sie den Gegenverkehr hatte passieren lassen, setzte sie zum Abbiegen an. Dabei übersah sie eine 71-jährige Frau aus Werl mit ihrem Pedelec, die bei Grünlicht aus der Hedwig-Dransfeld-Straße geradeaus in die Grafenstraße fahren wollte. Es kam zur Kollision, bei der die Seniorin auf die Fahrbahn stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Eine kurze Begutachtung von Rettungsdienst vor Ort war ausreichend. (sn)

