POL-SO: E-Scooter-Fahrer und Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

Am 07. Dezember, gegen 21:00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Kirchnerstraße/Südstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer aus Lippstadt war auf der Kirchnerstraße in Richtung Südstraße unterwegs. An der Einmündung angekommen, beabsichtigte er nach rechts abzubiegen. Ein E-Scooter der mit zwei Personen besetzt war, befuhr den Radweg auf der Südstraße entgegen der Fahrtrichtung. Der 70-Jährige übersah die E-Scooter-Fahrer und es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei wurden die Personen leicht auf die Motorhaube aufgeladen. Der Lippstädter erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der beiden Personen und informierte die Polizei. Daraufhin fuhren die E-Scooter-Fahrer in unbekannte Richtung davon. Hinter dem verunfallten E-Scooter, befand sich ein weiterer E-Scooter, der auch mit zwei Personen besetzt war. Augenscheinlich gehörte die insgesamt vier Personen zusammen. Am Pkw des 70-Jährigen entstand ein Sachschaden. Die Polizei bittet die E-Scooter-Fahrer und Zeugen sich bei der Polizei zur Sachverhaltsklärung unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

