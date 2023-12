POL-SO: Festnahme nach Schockanruf

Soest (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es um 11:45 Uhr in der Friedrichstraße in Soest zu einer gefährlichen Körperverletzung durch drei Schüsse mit einer Gaspistole. Ein 41-jähriger Soester hat seinem Freund, einem 45-jährigen Lippstädter nach einem Streit ums Geld dreimal mit einer Gaspistole ins Gesicht geschossen. Zwei Schüsse trafen ihr Ziel nicht, einer sorgte für eine blutende Wunde an der Augenbraue. ...

