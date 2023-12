Polizei Bonn

POL-BN: Festnahme nach Ladendiebstahl in Bonner City - Tatverdächtiger entwendete Parfüm im Wert von rund 500 Euro

Bonn (ots)

Am 06.12.2023, gegen 12:30 Uhr, war ein zunächst unbekannter Mann mit einer Begleiterin in dem Verkaufsbereich einer Parfümerie auf der Sternstraße in der Bonner City unterwegs. Mitarbeitern fiel der Unbekannte auf, als er mit seiner Begleiterin Produkte im Gesamtumfang von mehr als 500 Euro einsteckte und den Laden ohne Bezahlung verließ. Als die Mitarbeiter des Sicherheitspersonals das Duo ansprachen, liefen sie davon - hierbei warfen sie das Diebesgut weg.

Während der Tatverdächtige nach einer kurzen Strecke von den Ladendetektiven gestellt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festgehalten werden konnte, entfernte sich seine mutmaßliche Mittäterin unerkannt.

Der der Polizei auf den Gebieten der Gewalt- und Eigentumskriminalität bekannte 24-Jährige wurde nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen vorläufig festgenommen. Das zuständige KK 15 hat die weitergehende Bearbeitung des Falles übernommen.

