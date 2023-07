Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handtasche entrissen - Zeugen gesucht

Bebra. Ein Unbekannter entriss einer 26-jährigen Frau aus Hamburg am Montag (10.07.), gegen 12.30 Uhr, in der Bahnhofstraße die Handtasche. Dabei fiel auch das Handy der Hamburgerin auf den Boden und wurde beschädigt. Zwei aufmerksame Zeugen, die nach aktuellem Kenntnisstand gerade in einem Auto vorbeifuhren und auf den Sachverhalt aufmerksam wurden, zögerten nicht lange, stellten den Pkw ab und nahmen fußläufig die Verfolgung des Täters auf. Als dieser seine Verfolger bemerkte, ließ er das Diebesgut fallen und flüchtete. Die beiden Zeugen übergaben die Handtasche im Anschluss wieder an die 26-Jährige. Am Handy der Frau entstand Sachschaden von circa 500 Euro.

Der Täter kann als etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, etwa 18-25 Jahre alt, mit dunklen Haaren und dunklen Augen beschrieben werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls - insbesondere den beiden aufmerksamen Helfern. Diese werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

