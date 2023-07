POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots) - Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtschaden in Höhe von 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag (11.07.), gegen 08.30 Uhr in der Lehnerzer Straße in Höhe des dortigen Einkaufsmarktes. Ein 84-jähriger Mann aus Petersberg wollte mit seinem PKW, einem grauen Daimler Chrysler, vom Parkplatzgelände des Lebensmittelmarktes auf die Lehnerzer Straße in Fahrtricehtung Leipziger ...

mehr