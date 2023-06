Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beleidigt und bedroht

Jena (ots)

Augenscheinlich mit den Erziehungsmethoden nicht einverstanden war Sonntagvormittag ein 34-Jähriger in Jena. Dieser saß an einer Straßenbahnhaltestelle am Löbdergraben. Aus einer haltenden Bahn stieg eine Frau mit ihren drei Kindern aus. Einem Kind musste die Frau hierbei helfen, sodass sie dieses hochhob. Dies missfiel dem Mann derart, dass er die Frau maßregelte und sogar beleidigte. Auch drohte er der 24-Jährigen Schläge an. Die hinzugerufenen Beamten unterbanden weitere Handlungen durch den Mann, belehrten diesen und fertigten die fälligen Anzeigen.

