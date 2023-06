Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Achtung neue Betrugsmasche - angebliche Wunderheilerin unterwegs

Weimar (ots)

Bereits Freitagnachmittag wurde eine 60-jährige Frau aus Weimar Opfer einer dreisten Betrugsmasche. Eine unbekannte Täterin sprach die Frau auf der Straße, im Bereich der Kanauser Straße und Straßburger Platz, an und gab vor eine Wunderheilerin zu sein. In dieser Funktion stellte sie der Frau in Aussicht, durch die Übergabe ihres Geldes einen Fluch von dieser zu nehmen und somit ihre Gesundheit zu fördern und das vorhandene Bargeld zu reinigen. Eine zweite unbekannte Frau, welche scheinbar zufällig am Geschehen vorbeikommt, bestätigt der 60-Jährigen, dass ihr durch die "Heilerin" ebenfalls bereits erfolgreich geholfen wurde. In der Folge lässt sich die 60-Jährige auf die beiden Frauen ein und lässt diese mit in ihre Wohnung. Dort übergibt sie mehrere 10.000 Euro Bargeld für die vermeintliche Befreiung von dem Fluch.

Die Frauen, welche beide akzentfreies Russisch sprachen, können wie folgt beschrieben werden: "Wunderheilerin": -ca. 50-53 Jahre

- ca. 163 cm groß, normale Gestalt - Iangärmliges, lilafarbenes Shirt - hellbraune Hose - gepflegtes Äußeres

Zweite Frau:

- ca. 65-70 Jahre alt - ca. 1,55 - 1,60 m, dickliche Gestalt - schwarze Haare (mit grauen Haaren durchsetzt), hinten zusammengesteckt - dunkle Hose mit Bügelfalte - hellblaues Oberteil - bräunliche Zähne - raue Stimme

Hinweise zur Tat oder den beiden unbekannten Täterinnen nimmt die Kripo Jena unter 03641 81 2464 oder per E-Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de entgegen. Überdies warnt die Polizei - lassen Sie sich nicht auf derartige Geschäfte oder Versprechungen ein. Übergeben Sie kein Bargeld an Ihnen unbekannte Personen. Seien Sie stets wachsam und rufen Sie die Polizei, wenn Sie in eine Situation wie oben beschrieben geraten.

