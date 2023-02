Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallfluchten in der Zweibrücker Straße und der Gärtnerstraße

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 10:00 Uhr und 12:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Höhe Zweibrücker Straße 235 in Fahrtrichtung Wasserturm am Fahrbahnrand geparkten Mini Cooper. Vermutlich aufgrund zu dichten Vorbeifahrens wurde der Außenspiegel abgerissen und ein langer Kratzer an der Fahrerseite verursacht. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Die Unfallflucht in der Gärtnerstraße ereignete sich am Montag zwischen 11:00 und 13:00 Uhr. Ein Hyundai I30 war in der Einbahnstraße am linken Fahrbahnrand geparkt. Der unbekannte Unfallverursacher dürfte beim Rangieren die Frontstoßstange des Hyundai beschädigt haben. Das dabei abgefallene Kennzeichenschild wurde in einer Hecke abgelegt. Die Schadenshöhe wird auf 600 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

