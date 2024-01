Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Wohnhaus eingestiegen++Automaten angegangen++Transporter aufgebrochen++Brandstiftung an Pkw++Einbruch in Imbisswagen++In Wohnhaus eingebrochen++Essen in Brand geraten++Topf auf Herd vergessen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In Wohnhaus eingestiegen+ Dörverden. Am Montagabend, zwischen 16.45 Uhr und 18.45 Uhr, nutzen bislang unbekannte Täter eine unverschlossene Zugangstür einer Garage, um in das angrenzende Wohnhaus in der Königsberger Straße zu gelangen. Sie entwendeten Schmuck und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter 04231-8060 entgegen.

+Automaten angegangen+ Thedinghausen. Am Montagmorgen, um 02.20 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Snackautomaten in der Braunschweiger Straße. Sie öffneten den Automaten und entwendeten das Kassenfach mitsamt den Einnahmen. Verdächtigte Beobachtungen oder Hinweise können der Polizei Achim unter 04202-9960 gemeldet werden.

+Transporter aufgebrochen+ Verden. In der Straße Worth kam es von Freitag 17 Uhr bis Montag 07 Uhr zu einem Einbruch in einen Transporter. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Scheibe und entwendeten verschiedenes Werkzeug. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04231-8060 zu melden.

+Brandstiftung an Pkw+ Oyten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 01.21 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter einen hochwertigen Daimler in der Teneverstraße in Brand. Im Anschluss flüchteten die Täter zu Fuß. Der Schaden wird auf 100.000 Euro beziffert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern derzeit an. Eine Beziehungstat kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Dies werden gebeten, Hinweise der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Imbisswagen+ Worpswede. In der Zeit von Sonntag 17 Uhr bis Montag 06.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter mittels Gewalteinwirkung Zugang zu einem Imbisswagen in der Osterweder Straße. Der Wagen stand vor einem Lebensmittelgeschäft. Die Täter entwendeten diverse Getränkeflaschen aus dem Inneren und verteilten diese vor dem Wagen. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+In Wohnhaus eingebrochen+ Worpswede. Im Ortsteil Neu St. Jürgen kam es am Montag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Mühlendamm. Die unbekannten Täter verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Essen in Brand geraten+ Lilienthal. Am Montag, um 14.20 Uhr, geriet in der Falkenberger Landstraße der Inhalt eines Kochtopfes in Brand. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Eine 25-jährige Bewohnerin hatte vermutlich Rauch eingeatmet und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. In der Wohnung entstand ein geringer Sachschaden durch Rußablagerungen, diese ist allerdings weiterhin bewohnbar.

+Topf auf Herd vergessen+ Schwanewede. Im Gundlachweg kam es Montagnacht gegen 23.40 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung. Der 22-jährige Bewohner hatte ersten Informationen zufolge einen Topf mit Essen, sowie Küchenutensilien auf dem Herd vergessen. Diese gerieten in Brand und lösten einen Rauchmelder aus. Ein Nachbar bemerkte den Alarm und informierte die Einsatzkräfte. Der Brand wurde abgelöscht. Ein Schaden entstand in der Wohnung nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell