Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrer nach Unfall gesucht++Transporter angegangen++In Gegenverkehr gefahren++Pkw übersehen++Brandstiftung im Supermarkt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fahrer nach Unfall gesucht+ Achim. Am Freitag, dem 19.01.2024 gegen 16:20 Uhr, kam es auf der Straße Auf dem Wehrfelde zu einem Verkehrsunfall. Eine 17-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Straße von der Embser Landstraße kommend in Richtung Lerchenstraße. Sie stürzte bei vereister Fahrbahn mit ihrem Fahrrad und blieb auf der Fahrbahn liegen. In der Folge erlitt die 17-Jährige leichte Verletzungen. Möglicherweise steht ein entgegenkommender Pkw im Zusammenhang zu dem Unfallgeschehen. Der Pkw-Fahrer hielt am Unfallort an und erkundigte sich, ob sie einen Rettungswagen benötigte. Im Anschluss setzte er seine Fahrt in Richtung Embser Landstraße fort.

Der Fahrer des Pkw, ein ca. 50-jähriger Mann, wird nun gesucht. Er wird als ca. 1,80 m groß, mit schlanker Statur und grauen Haaren beschrieben. Bei dem Pkw handelte es sich um ein hellgraues Fahrzeug.

Der Fahrer des Pkw oder Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw und dem Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Transporter angegangen+ Achim. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 18 und 05.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein geparktes Firmenfahrzeug in der Gerhard-van-der-Poll-Straße ein. Die beschädigten eine Scheibe und entwendeten diverses Werkzeug. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen nimmt die Polizei Achim unter 04202-9960 entgegen.

+In Gegenverkehr gefahren+ Achim. Mittwochmorgen, um 08.20 Uhr, ereignete sich auf der Straße Zum Achimer Bahnhof ein Verkehrsunfall, zwei Personen verletzten sich leicht. Eine 83-jährige Fahrerin eines Ford und eine 54-jährige Fahrerin eines Skoda standen an der Ampelkreuzung der L176 zur Pavillionstraße. Die 83-Jährige fuhr beim Anfahren aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem stehenden Skoda zusammen. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 5.000 Euro beziffert.

+Pkw übersehen+ Verden. Auf dem Nikolaiwall kam es am Mittwoch, gegen 14.50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, als eine 61-jährige Fahrerin mit ihrem Dacia von einem Grundstück auf die L160 fahren wollte. Sie übersah eine 27-Jährige in ihrem BMW und stieß mit ihr zusammen. Der Dacia und der BMW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Brandstiftung im Supermarkt+ Ritterhude. Am Mittwochabend, um 20.40 Uhr, setzten bislang unbekannter Täter eine aufgestellte Palette mit Salzstangen in einem Markt in der Riesstraße auf unbekannte Weise in Brand. Es entstand eine erhebliche Rauchentwicklung, wodurch unter anderem ein Brandmeldealarm ausgelöst wurde. Der Brand konnte vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits durch Mitarbeiter des Marktes gelöscht werden. Die Einsatzkräfte evakuierten den Markt vollständig. Durch die Feuerwehr wurde der Markt im Anschluss gelüftet.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, es entstanden lediglich Schäden an dem Inventar und den umliegenden Regalen. Der Gesamtschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

