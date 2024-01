Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Pfandbetrüger muss ins Gefängnis

Zittau (ots)

Zwei tschechische Pfandbetrüger wurden am 22. Januar 2024 um 09:00 Uhr in der Kontrollstelle der Zittauer Friedensstraße entlarvt.

Bei der Kontrolle eines tschechischen PKW in welchem ein 32-jähriger Tscheche und eine 30-jährige Tschechin saßen, fiel den Polizisten auf, dass der Innen- und der Kofferraum voll mit Säcken waren, in welchen sich tschechische Bierdosen befanden. Als die Polizisten genauer hinschauten stellten sie fest, dass auf den Bierdosen gefälschte deutsche Pfandetiketten aufgeklebt waren.

Laut Navigationssystem waren die Beiden auf dem Weg zu einem Zittauer Supermarkt, um die Dosen am Pfandautomaten zu Geld umzuwandeln. Insgesamt befanden sich 650 Dosen in den Säcken, was einem Pfandwert von 162,50 EUR entspricht.

Eine zwischenzeitlich eingetroffene Streife der Landespolizei übernahm den Sachverhalt vor Ort und stellte im weiteren Verlauf der Bearbeitung fest, dass gegen den 32-Jährigen ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Deggendorf wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag.

Da er nicht in der Lage war, die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1901,21 EUR zu bezahlen, wurde er in die JVA Görlitz eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell