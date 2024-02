Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Werkzeug entwendet++Einbruch in Wohnung++Leichtverletzte Fahrradfahrerin++Unfall mit Radfahrer++Pedelecfahrer übersehen++Leichtverletztes Kind nach Unfall+

+Werkzeug entwendet+ Thedinghausen. In der Zeit von Samstag, den 27.01.2024, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 31.01.2024, 15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle mit angrenzenden Wohnräumen in der Bremer Straße ein. Sie versuchten zunächst eine Tür aufzuhebeln, dies misslang ihnen jedoch. Im Anschluss beschädigten sei ein Fenster und verschafften sich Zugang in das Gebäude. Aus dem Inneren entwendeten sie ein Motorrad sowie diverse Werkzeuge. Das Motorrad konnte in der Nähe bereits wieder aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Einbruch in Wohnung+ Achim. Am Donnerstag, von 11.30 Uhr bis 17.30 Uhr, kam es in der Uphuser Heerstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die unbekannten Täter öffneten auf unbekannte Weise die Wohnungstür und durchsuchten die Räume. Im Anschluss entfernten sie sich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Leichtverletzte Fahrradfahrerin+ Verden. Am Donnerstag, gegen 07 Uhr, wollte ein 34-jähriger Fahrer eines Transporters von einem Hof auf die Thedinghauser Straße abbiegen. Dabei übersah er eine 52-jährige Fahrradfahrerin. Sie konnte dem Fahrzeug noch ausweichen, verletzte sich dabei allerdings leicht. Eine weitere bislang unbekannte Fahrradfahrerin bemerkte den Unfall zu spät, stieß mit dem Fahrrad der 52-Jährigen zusammen und stürzte. Im Anschluss entfernte sich die Frau von der Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte die 52-Jährige in ein Krankenhaus. Ein Schaden entstand bei dem Unfall nicht.

+Unfall mit Radfahrer+ Verden. In der Eitzer Straße kam es am Donnerstag um 08.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 82-jährigen Fahrer eines VW und einem 17-jährigen Fahrradfahrer. Der Pkw-Fahrer übersah beim Abbiegen den Fahrradfahrer und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt.

+Pedelecfahrer übersehen+ Kirchlinteln. Am Donnerstagnachmittag übersah ein 59 Jahre alter Fahrer eines Land Rover einen 65 Jahre alten Fahrer eines Pedelec und verletzte diesen leicht. Der 59-Jährige wollte von einem Parkplatz auf die Hauptstraße fahren und stieß dabei frontal mit dem Fahrradfahrer zusammen. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 65-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2.300 Euro geschätzt.

+Leichtverletztes Kind nach Unfall+ Thedinghausen. In der Straße zum Fleet kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind in Höhe eines Kindergartens. Ein 78-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr die Straße Zum Fleet in Richtung L203. In Höhe eines Kindergartens lief ein Kind vor einem parkenden Pkw auf die Straße. Dieses war zuvor aus einem parkenden Auto gestiegen. Der 78-Jährige konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Es sind Ermittlungen eingeleitet worden, wie genau es zu dem Unfall kam. Hinweise zu dem Unfallhergang können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

