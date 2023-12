Ulm (ots) - Gegen 7.15 Uhr befand sich der 61-Jährige an einer Bushaltestelle in Tomerdingen in der Martinusstraße. Dort sprach er Schüler im Alter zwischen 13 und 15 Jahren an. Dabei redete er über wirre Dinge. Danach zog er eine Schreckschusspistole und schoss damit in die Luft. Gefährdet wurde dabei niemand. ...

