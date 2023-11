Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.11.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Vorfahrt missachtet++Verkehrsunfallflucht++

Rhauderfehn - Vorfahrt missachtet

Am 19.11.2023 kam es um 12:40 Uhr an der Kreuzung 3. Südwieke/ Gronewoldstraße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 73-jähriger Mann aus Rhauderfehn befuhr mit seinem Pkw die Gronewoldstraße aus Richtung Papenburg kommend und hatte die Absicht an der Kreuzung zur 3.Südwieke nach links auf diese einzubiegen. Dabei übersah er eine 31-jährige Frau aus Rhauderfehn, die mit ihrem Pkw auf der 3. Südwieke in Richtung Brunzeler Straße unterwegs war und stieß mit dieser im Kreuzungsbereich zusammen. Bei dem Unfall wurde die 31-jährige leicht verletzt und vor Ort rettungsmedizinisch betreut. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Fahrzeug der 31- jährigen Frau war nach dem Zusammenstoß noch fahrbereit, der andere Pkw musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 16.11.23 gegen 07:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Radfahrer im Pastorenkamp. Eine 31-jährige Frau aus Leer befuhr mit ihren Pedelec zusammen mit ihrem im Kindersitz befindlichen 4-jährigen Kind den rechtsseitigen Radweg des Pastorenkamps in Richtung Ubbo-Emmius-Straße. Ein bislang unbekanntes Mädchen kam ihr mit einem Fahrrad entgegen. Hierbei befuhr sie den Radweg entgegen der zulässigen Fahrtrichtung. Etwa auf Höhe der oben Hausnummer 40 kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Dabei kam die 32-jährige zusammen mit ihrem Kind zu Fall. Beide verletzten sich am linken Arm. Erst auf Aufforderung zum Halten blieb das beteiligte Mädchen stehen und gab auf Nachfrage Daten gegenüber der verletzten Frau an. Diese Abgaben erwiesen sich im Nachhinein als falsch. Die junge Unfallverursacherin trug zum Unfallzeitpunkt eine schwarze Daunenjacke, eine helle Hose und weiße Turnschuhe und hatte lange schwarze Haare. Das Alter des Mädchens wird auf ca. um die 12 Jahre geschätzt. Es ist nicht auszuschließen, dass es bei dem Kind um eine Schülerin der nahegelegenen Schule handelt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

