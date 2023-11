Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 19.11.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Müllentsorgung - Zeugen gesucht ++ Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss ++ Absolute Fahruntüchtigkeit ++

Leer - Müllentsorgung - Zeugen gesucht

Am Samstagvormittag stellten Polizeibeamte in der Fährstraße nahe der Evenburg eine unsachgemäße Müllentsorgung von insgesamt dreizehn Säcken mit Farbeimern und Grünabfällen in einem wasserführenden Graben fest. Der Baubetriebshof wurde mit der sachgerechten Entsorgung beauftragt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Widerstand gegen Polizeibeamte

In der Nacht zum Sonntag sollte ein 31-jähriger Leeraner auf seinem Fahrrad von Polizeibeamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ubbo-Emmius-Straße kontrolliert werden. Der Mann versuchte zunächst mit seinem Fahrrad und anschließend zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch durch die Beamten in der Wilhelm-Raabe-Straße gestellt werden. Im Zuge dessen kam es aufgrund des zunehmend aggressiven Verhaltens des 31-Jährigen zum Einsatz von Reizgas. Er konnte letztlich trotz starker Gegenwehr durch Schläge und Tritte kontrolliert zu Boden gebracht und fixiert werden. Die Polizeibeamten wurden hierdurch nicht verletzt. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergab sich schlussendlich der Grund für den Fluchtversuch: Der Mann führte Betäubungsmittel mit sich, welche durch die Polizei sichergestellt wurden. Er wird sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

In der Tileman Wiarda Straße wurde am Samstagabend ein 26-jähriger Mann am Steuer eines Autos durch Polizeibeamte kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem konnte der Mann keine Fahrerlaubnis vorlegen. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Emden - Absolute Fahruntüchtigkeit

In der Nacht zum Sonntag kontrollierten Polizeibeamte in der Neutorstraße einen 21-jährigen Mann aus Großefehn als Fahrer eines Autos. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann deutlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Aus diesem Grund wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Autoschlüssel sowie der Führerschein des Mannes sichergestellt.

