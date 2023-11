POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 16.11.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 16.11.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Zeugen zu Körperverletzung gesucht++Verkehrsunfall mit Betonmischer++

Emden - Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Am Mittwochabend kam es gegen 22:35 Uhr auf den Delftreppen am Rathausplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Bereich der Neutorstraße wurden zwei Männer im Alter von 26 Jahren angetroffen, welche angaben, von drei bisher unbekannten Täter angegriffen und geschlagen worden zu sein. Die drei Täter sollen zu Fuß in Richtung Faldernstraße geflüchtet sein. Die beiden 26-Jährigen aus Münster erlitten Verletzungen im Gesicht. Aufgrund sprachlicher Barrieren konnten bisher keine Einzelheiten zum Tatablauf und den Tätern ermittelt werden. Die Polizei in Emden bittet daher Zeugen oder Hinweisgeber, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme.

Westoverledingen/Mitling Mark - Verkehrsunfall mit Betonmischer

Heute Morgen kam es gegen 08:40 Uhr auf der Marker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ein 55-Jähriger aus Wilhelmshaven befuhr die Marker Straße von Völlen in Richtung Mitling Mark und kam mit einem Betonmischer nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken schaukelte sich das Fahrzeug auf und kippte linksseitig in einen wasserführenden Graben neben der Fahrbahn. Betriebsstoffe und eine große Menge des geladenen Betons liefen in den Straßengraben. Die Feuerwehr sowie die untere Wasserbehörde waren vor Ort. Die Marker Straße musste für Bergungsmaßnahmen, die aktuell andauern, voll gesperrt werden. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt.

