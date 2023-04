Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 34-Jähriger mit fremdenfeindlichen Parolen auf Rostocker Uniplatz

Rostock (ots)

Am heutigen Samstag, 22.04.2023, fiel eine Person am Universitätsplatz in Rostock gleich mehrfach negativ auf. Gegen 11:45 Uhr bedrohte und beleidigte der 34-jährige Mann einen 44-jährigen Eritreer. Des Weiteren versuchte er ihn zu schlagen und rief fremdenfeindliche Aussprüche. Polizeibeamte des Hauptreviers Reutershagen nahmen eine Strafanzeige wegen Bedrohung, Beleidigung, versuchter Körperverletzung und wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole auf und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Kurze Zeit später erschien dieser, trotz des Platzverweises, wieder am Uniplatz und ging erneut zu dem Geschädigten, der noch vor Ort war. Dort entkleidete er seinen Oberkörper, schlug dem Eritreer zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht und nahm eine Bierflasche des Geschädigten an sich. Er wiederholte seine ausländerfeindlichen Parolen gegenüber dem Geschädigten mehrfach. Die erneut hinzugerufene Polizei stellte den Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Es wurde eine zweite Anzeige wegen Raubes, Beleidigung und Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole aufgenommen. Darüber hinaus wurde eine Blutprobe entnommen und die Person von der Polizei in Gewahrsam genommen. Bei den polizeilichen Maßnahmen kam es darüber hinaus zu Widerstandshandlungen seitens des 34-Jährigen. Dabei wurde niemand verletzt. Somit kam eine weitere Anzeige wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hinzu. Anja Kundt Dienstgruppenleiterin Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

