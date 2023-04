Tessin (Landkreis Rostock) (ots) - Am Donnertagmorgen sind durch bislang unbekannte Personen zwei Plakate an einer Autobahnbrücke der A20 in Höhe der Abfahrt Tessin angebracht worden. Gegen 06 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über den Vorfall. Vor Ort wurden zwei Plakate in einer jeweiligen Größe von 3,5 x 1 Meter in beiden Fahrtrichtungen festgestellt. Diese waren mit dem Datum 20.04.1889 beschriftet. Die Polizei ...

mehr