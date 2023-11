POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.11.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Ermittlungen zu einer Körperverletzung

Bereits am 07.11.2023 kam es gegen 15:40 Uhr auf der Auricher Straße zu einem Vorfall im Straßenverkehr. Der 17-jährige Fahrer eines Motorrollers befuhr die Auricher Straße stadtauswärts und befand sich in vor einem Baustellenbereich mit Ampel im Stop-and-Go Verkehr ca. in Höhe der Schützenstraße. Als ein vorausfahrender Pkw-Fahrer aus Norden sein Fahrzeug etwas beschleunigte, fuhr der junge Mann zügig hinterher. Dann bremste der vorausfahrende Fahrzeugführer und auch der 17-jährige bremste, wobei er ins Rutschen geriet und ca. einen halben Meter hinter dem vorderen Fahrzeug zum Stehen kam. Eine Berührung des Fahrzeuges hat nicht stattgefunden. Direkt danach stieg der Beifahrer des Fahrzeuges aus Norden aus und drohte dem 17-jährigen aus Südbrookmerland mit Schlägen ins Gesicht. Zur Bekräftigung schlug der Mann zudem gegen dessen Helm. Der Beifahrer des betroffenen Pkw war ca. 190 cm groß und von kräftiger Statur. Das Alter des Mannes wird mit ca. 35 Jahren angegeben. Er trug sehr kurze (rasierte) helle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem beigen Pullover mit Reißverschluss oben am Kragen und einer dunklen Jeans. Direkt neben dem 17-jährigen hielt ein "Bulli" auf der Linksabbiegerspur, dessen Insassen den jungen Mann ansprachen und Hilfe anboten. Auch eine Frau soll sich bei dem jungen Mann gemeldet und noch Hinweise zum Fahrzeug gegeben haben. Der 17-jährige fuhr jedoch erst nach Hause und suchte dann später am Tag zusammen mit seiner Mutter die Polizei in Aurich auf. Die weiteren Ermittlungen liegen zuständigkeitshalber bei der Polizei in Emden. Die beschriebenen Zeugen und andere Beobachter der Situation werden gebeten, die Dienststelle in Emden zu kontaktieren.

Borkum - Gebäudebrand auf Borkum

Am 14.11.2023 wurde um 11:15 Uhr durch Anwohner gemeldet, dass es an einem Gebäude am Bahnhofspfad zu einem Brandausbruch gekommen sei. Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass eine Brandentwicklung im hinteren Gebäudeteil stattgefunden hatte. Zusammen mit Einsatzkräften der Feuerwehr konnte sichergestellt werden, dass sich in dem betroffenen Gebäude keine Personen mehr befanden. Die Feuerwehr führte die notwendigen Löscharbeiten durch. Bei einer ersten Begehung des Gebäudes ergaben sich Hinweise darauf, dass der Brand im Bereich einer Küche im Erdgeschoß entstanden sein könnte und anschließend auf andere Gebäudeteile übergriff. Das Gebäude wurde vorerst gesichert und die Polizei Borkum hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

