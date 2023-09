POL-F: 230914 - 1060 Frankfurt - Bundesautobahn 661: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (hol) Gestern Morgen kam es im Bahnhofsviertel zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Kiosk. Dabei verletzte ein 24-Jähriger zwei weitere Männer. Die Polizei nahm in kurz darauf fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen trafen gegen 08:00 Uhr der 24-Jährige und seine beiden Kontrahenten (21 und 28 Jahre alt) in einem Kiosk in der ...

mehr