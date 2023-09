Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230914 - 1059 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Auseinandersetzung

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen kam es im Bahnhofsviertel zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Kiosk. Dabei verletzte ein 24-Jähriger zwei weitere Männer. Die Polizei nahm in kurz darauf fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen trafen gegen 08:00 Uhr der 24-Jährige und seine beiden Kontrahenten (21 und 28 Jahre alt) in einem Kiosk in der Taunusstraße aufeinander. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten die Männer in einen Streit, in dessen Verlauf der 24-Jährige dem 28-Jährigen zunächst eine Glasflache gegen den Kopf schlug, die dabei zerbrach. Anschließend fügte er dem anderen Anwesenden, vermutlich mit der abgebrochenen Flasche, Verletzungen am Nacken zu. Danach flüchtete der Täter zunächst, die Polizei nahm ihn jedoch kurz darauf im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen noch im Bahnhofsviertel fest.

Die beiden Verletzten mussten zunächst im Krankenhaus behandelt werden, wurden jedoch nicht schwer verletzt. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat und dem genauen Ablauf dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell