POL-F: 230913 - 1056 Frankfurt: "Blaulichttag - Polizei & Feuerwehr"

Das Polizeipräsidium Frankfurt und die Feuerwehr Frankfurt veranstalten am 23. September 2023 erstmals gemeinsam eine exklusive Veranstaltung für Berufsinteressierte.

Den Besucherinnen und Besuchern wird einiges geboten. Neben den wichtigsten Informationen zu den Themen Einstellungsvoraussetzungen und Eignungsauswahlverfahren kann man sich an verschiedenen Stationen einen Überblick über die spannenden und vielfältigen Berufsmöglichkeiten verschaffen.

So kann man zum Beispiel mit der Tatortgruppe Spuren sichern oder einen Blick in den Einsatzleitwagen werfen, in dem die Kommunikation zwischen allen am Einsatz Beteiligten koordiniert wird.

Die Veranstaltung findet vor dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main, Adickesallee 70, 60322 Frankfurt am Main in der Zeit von 09:30 bis 15:00 Uhr statt.

Wenn wir Deine Neugierde geweckt haben, dann melde Dich jetzt unter einstellungsberatung.ppffm@polizei.hessen.de an!

Die Plätze sind begrenzt.

