Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.11.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Unfall im Begegnungsverkehr++Opfer nach Körperverletzung gesucht++

Filsum - Unfall im Begegnungsverkehr

Am 10.11.2023 kam es gegen 13:05 Uhr auf der Bundesstraße 72 in Höhe der dortigen Autobahnauffahrt nach Oldenburg zu einem Unfall. Ein 93-jähriger Mann aus Rhauderfehn befuhr die B72 in Fahrtrichtung Hesel und hatte die Absicht, nach links auf die Autobahn 28 abzubiegen. Eine 39-jährige Frau aus Oldenburg befuhr die B72 in entgegengesetzter Richtung und fuhr in Fahrtrichtung Stickhausen geradeaus. Nach den bisherigen Erkenntnissen, prallten die Fahrzeuge frontal zusammen, als der 93-jährige sein Abbiegemanöver durchführte. Im Nachgang wurden dann von den Beteiligten verschiedene Angaben gemacht, wer zu welchem Zeitpunkt geblinkt habe oder nicht. Der Mann aus Rhauderfehn wurde verletzt und nach erfolgter Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Frau aus Oldenburg wurde ebenfalls leicht verletzt lehnte aber eine Behandlung vor Ort für sich und ihre äußerlich unverletzten mitfahrenden Kinder (1J u.3J) ab. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Polizei Moormerland hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Sachlage entscheidende Hinweise geben können, die Dienststelle zu kontaktieren.

Westoverledingen - Opfer nach Körperverletzung gesucht Am 12.11.2023 wurde der Polizei gegen 02:50 Uhr eine Schlägerei zwischen einer mind. 20-köpfigen Personengruppe auf der Papenburger Straße mitgeteilt. Polizeikräfte aus Leer und Papenburg fuhren die Örtlichkeit an. Bei Erscheinen der Polizei wurden diese von einem Zeugen auf einen 32-jährigen Mann aus Westoverledingen hingewiesen, welcher einer weiteren männlichen Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben solle. Allerdings war das Opfer mit diversen weiteren Beteiligten bei Erscheinen der Polizei geflüchtet. Daher wird der Geschädigte der Körperverletzung gebeten, sich mit der Polizei Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

