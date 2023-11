Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++Unfälle auf der Autobahn (2)++Sachbeschädigungen an Kellerfenstern++

PI Leer/Emden (ots)

Weener/ BAB 31 - Von der Fahrbahn abgekommen

Am 14.11.2023 kam es gegen 12:50 Uhr auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Bottrop zu einem Unfall, als ein 19-jähriger Fahrzeugführer aufs dem Landkreis Aurich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Witterungsverhältnissen von der Fahrbahn abkam. Er touchierte die Mittelschutzplanke, woraufhin sich das Fahrzeug drehte und quer auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Der 19-jährige und seine 17-jährige Beifahrerin blieben nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall unverletzt. Das Fahrzeug musste nach dem Unfall geborgen und abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei hat den Unfall aufgenommen.

Moormerland/ BAB 31 - Unfall unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 14.11.2023 kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Unfall auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden, als ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf dem dortigen Grünstreifen zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde der 22-jährige verletzt und erlitt nach bisherigen Erkenntnissen einen Schlüsselbeinbruch. Der beteiligte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der junge Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln geführt hatte. Die Autobahnpolizei hat den Unfall aufgenommen und ein Verfahren bezüglich einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Emden - Sachbeschädigungen an Kellerfenstern

Am 14.11.2023 wird der Emder Polizei mitgeteilt, dass es an zwei Häusern in der Cellostraße zu Sachbeschädigungen an den jeweiligen Kellerfenstern gekommen sei. Als Tatzeit kommt der 14.11.2023 in der Zeit von 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr in Betracht. Zeugen hörten in dieser Zeit Geräusche, bezogen diese aber auf die windigen Wetterverhältnisse. Bei den Fenstern wurde jeweils die äußere Scheibe der Doppelverglasung durch Einschlagen beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten, die Dienststelle in Emden zu benachrichtigen.

