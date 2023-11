Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.11.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Alkoholisiert am Steuer ++ Fahren ohne Führerschein ++ Zeugen zu einem Diebstahl gesucht ++ Falsche Polizeibeamte scheitern beim Betrugsversuch ++ Diebstahl von Lkw-Reifen ++

Emden - Alkoholisiert am Steuer

Am Freitagnachmittag wurde ein 35-jähriger Emder, der mit seinem Auto das Emder Stadtzentrum befuhr, von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Emder mit 1,57 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Emden - Fahren ohne Führerschein

Ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, befuhr am Freitagabend ein 23-jähriger Emder mit einem Auto die Petkumer Straße. Dieser Verstoß stellte sich bei einer Kontrolle durch Polizeibeamte heraus. Den 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Zeugen zu einem Diebstahl gesucht

Am Freitag kam es in der Mittagszeit zu einem Diebstahl in der Umkleide der Emder Friesentherme. Einem Kind wurde aus einem Umkleidespind ein Tablet entwendet, dass es in einem Rucksack aufbewahrte. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Emden - Falsche Polizeibeamte scheitern beim Betrugsversuch

Durch falsche Polizeibeamte wurde am Freitag eine 73-jährige Emderin angerufen. Man teilte ihr mit, dass ihr Sohn angeblich einen Verkehrsunfall verursacht hätte und jetzt eine fünfstellige Geldsumme in bar erforderlich wäre, um den Sohn vor der Untersuchungshaft zu bewahren. Während der Telefonate kamen der Emderin Zweifel an der Echtheit der angeblichen Polizisten, weshalb sie die örtliche Dienststelle aufsuchte. Glücklicherweise ist kein Schaden eingetreten.

Leer - Diebstahl von Lkw-Reifen

In der Zeit von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt zwei Lkw-Reifen samt Felgen von einem Lkw auf einem Firmengelände in der Eisenstraße. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge öffneten sie gewaltsam einen um das Gelände befindlichen Zaun, um zu einem geparkten Lkw zu gelangen. Dort demontierten sie insgesamt zwei Reifen samt Felge und entwendeten diese. Im Anschluss flüchteten sie mit einem Lkw des Herstellers Scania. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

