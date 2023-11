Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.11.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Nötigung im Straßenverkehr++Verkehrsunfall auf der Autobahn++Diebstahl einer Geldbörse++Schockanrufe++

Moormerland/ A 31 - Nötigung im Straßenverkehr

Am 15.11.2023 kam es gegen 21:20 Uhr auf der A 31 in Fahrtrichtung Leer zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Ein 56-jähriger Leeraner befuhr die A 31 und überholte im Bereich der Abfahrt Riepe ganz normal einen anderen Pkw, welcher vor ihm auf dem Hauptfahrstreifen fuhr. Daraufhin fuhr der Überholte mit seinem Pkw VW Golf in schwarz hinter dem Mann aus Leer hinterher und betätigte dauerhaft die Lichthupe. Danach schaltete der Golffahrer dauerhaft das Fernlicht ein und blendete den Mann aus Leer. Kurz danach überholte der Fahrer des schwarzen älteren Golfs den 56-jährigen Leeraner und fuhr dann mittig zwischen Haupt-und Überholfahrstreifen vor ihm her und bremste ihn aus. Dadurch wurde auch ein weiterer Verkehrsteilnehmer betroffen, der sich auf dem Überholfahrstreifen befand und aufgrund des Fahrmanövers ebenfalls eine starke Bremsung durchführen musste. Zu einem Unfall oder Schäden kam es nicht. Die Autobahnpolizei hat nach der Anzeigenerstattung die Ermittlungen aufgenommen und bittet den zweiten Verkehrsteilnehmer und weitere Zeugen, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Filsum - Verkehrsunfall auf der Autobahn

Am 16.11.2023 kam es um 14:43 Uhr auf der A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg in Höhe der Anschlussstelle Filsum zu einem Verkehrsunfall, als eine 45-jährige Frau aus Leer über den Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn auffuhr. Vom Beschleunigungsstreifen aus wechselte sie zuerst auf den Hauptfahrstreifen und befand sich hinter einem Lkw. Um diesen gleich zu überholen, wechselte die 45-jährige auf den Überholfahrstreifen und übersah dabei einen bereits dort fahrenden Pkw, welcher von einem 22-jährigen Mann aus der Krummhörn geführt wurde. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurde der 22-jährige Fahrzeugführer schwer verletzt. Die 45-jährige Frau aus Leer und eine 69-jährige Beifahrerin aus Westoverledingen wurden leicht verletzt. Eine 43-jährige Frau aus Rhauderfehn, die bei der Frau aus Leer ebenfalls mitfuhr, blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden und das Fahrzeug des 22-jährigen musste von einem Fachunternehmen abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurden die Autobahn gesperrt und der Verkehr ab Filsum abgeleitet.

Emden - Diebstahl einer Geldbörse

Am 16.11.2023 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldbörse, welche in einem Einkaufskorb abgelegt war. Eine 73-jährige Frau aus Hinte befand sich zum Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter an der Fritz-Reuter-Straße. Als sie bereits an der Kassenschlange stand, sah sie noch ein Angebot, nach welchem sie sich umdrehte. Dafür wandte sie sich kurz von dem Einkaufskorb, welcher sich in einem Einkaufwagen, befand ab. Als sie dann wieder in ihrem Korb schaute, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse in dem kurzen Augenblick entwendet worden war. Neben diversen persönlichen Unterlagen befanden sich in dem weinroten Portemonnaie auch zwei Debitkarten und ein zweitstelliger Geldbetrag. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Wertgegenstände niemals aus den Augen gelassen werden sollen und Geldbörsen nicht offen in Einkaufskörben transportiert werden sollten.

Leer/ Moormerland - Schockanrufe

Am 15.11.2023 und am 16.11.2023 kam es erneut zu sogenannten Schockanrufen, bei welchen unbekannte Täter sich per Telefon an ältere Mitbürger wandten und diesen den Notfall einer angehörigen Person vorgaukelten. In beiden Fällen war wieder eine weinende weibliche Stimme am Telefon, die vorgab ein Unglück verursacht zu haben und nun ins Gefängnis müssen. Im Anschluss wurden hohe Geldbeträge als angebliche Haftkautionen gefordert. In Moormerland wurde eine 85-jährige Frau angerufen, von welcher 40.000 Euro und weitere Wertsachen gefordert wurden. In Leer kam es zu einem gleichgelagerten Betrugsversuch bei einem 86-jährigen Mann, welcher 54.000 Euro zahlen sollte. Sowohl die Frau aus Moormerland, als auch der Mann auf Leer erkannten, dass bei dem Anruf etwas nicht stimmte und informierten ihre Angehörigen, so dass ihnen kein finanzieller Schaden entstand. Die Polizei empfiehlt, dass innerhalb von Familien diese Betrugsmasche thematisiert wird und Vereinbarungen für einen solchen Notfall getroffen werden.

