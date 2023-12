Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Verwirrter Mann

Mit einer Schreckschusswaffe schoss ein 61-Jähriger am Mittwoch in Dornstadt in die Luft.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr befand sich der 61-Jährige an einer Bushaltestelle in Tomerdingen in der Martinusstraße. Dort sprach er Schüler im Alter zwischen 13 und 15 Jahren an. Dabei redete er über wirre Dinge. Danach zog er eine Schreckschusspistole und schoss damit in die Luft. Gefährdet wurde dabei niemand. Danach stieg er in einen Bus ein und fuhr damit weg. In Bollingen stieg er dann aus dem Bus wieder aus. Die Schüler fuhren weiter und teilten den Vorfall später in der Schule mit. Die Schule informierte dann später die Polizei. Die nahm daraufhin die Ermittlungen auf. Gegen 12.30 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein, dass der 61-Jährige in Dornstadt gesehen wurde. Im Bereich Dornstadt konnte der Mann angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fand die Polizei die schwarze Schreckschusspistole. Der Mann befand sich offensichtlich in einem verwirrten Zustand. Die Polizei brachte ihn im Anschluss in ein psychatrisches Krankenhaus und ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

