POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Baumarkt (15.12.2023)

Singen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in einen Baumarkt in der Marie-Curie-Straße eingebrochen. Gegen Mitternacht verschafften sich drei Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Drive-In-Bereich des Geschäfts. Dort durchsuchten sie einen Bürocontainer und zwei Kassenhäuschen. Anschließend verließen sie das Gelände ohne Beute. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zu einem der drei unbekannten Einbrecher liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: helle (weiße) Daunenjacke mit Kapuze, helle Hose, helle Handschuhe, schwarze Plastiktüten über den Schuhen. Zudem führte er eine schwarze Brechstange mit sich.

Zeugen, die um Mitternacht Verdächtiges im Bereich des Bauhauses beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

