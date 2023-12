Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, B311) Unfall auf der B311 zwischen Tuttlingen und Möhringen - Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (18.12.2023)

Tuttlingen (ots)

Am Montagmorgen hat sich auf der Bundesstraße 311 zwischen Tuttlingen und Möhringen ein Unfall ereignet, bei dem insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden entstanden sind. Ein 62-Jähriger fuhr mit einem Lastwagen auf der linken Fahrbahn der Christian-Scheerer-Straße in Richtung Möhringen. An der Fahrbahnverengung wechselte der 62-Jährige auf die rechte Spur und kollidierte dabei mit einem dort fahrenden Seat einer 34-Jährigen. An dem Laster entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, den Schaden am Seat schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro.

