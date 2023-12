Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Beuren, Lkr. Konstanz) Mülleimer geraten in Brand (17.12.2023)

BEuren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen sind auf einem Grundstück in der Sulzstraße mehrere Mülleimer in Brand geraten. Gegen kurz vor sechs Uhr stellte ein Anwohner fest, dass die Mülltonnen auf dem Nachbargrundstück brennen. Nachdem er zunächst erfolglos versuchte das Feuer selbst zu löschen, verständigte er die Feuerwehr und weckte die Bewohner des betroffenen Hauses. Die mit sieben Fahrzeugen und rund 45 Mann ausgerückten Wehren aus Singen, Fridingen und Beuren löschten die an der Hauswand stehenden brennenden Tonnen, bevor größerer Schaden entstand. Vermutlich war am Vortag entsorgte Asche ursächlich für das Feuer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell