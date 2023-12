Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht Briefkasten vor der Postfiliale auf (15./16.12.2023)

Badman-Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter Dieb hat im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmorgen, 08.30 Uhr, einen Briefkasten vor der Postfiliale in der Stockacher Straße aufgebrochen und den darin befindlichen Postsack gestohlen. Anschließend entsorgte der Täter den Postsack am Kreisverkehr Bergstraße in Richtung Seeblick.

Sachdienliche Hinweise auf den Dieb nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017, entgegen.

