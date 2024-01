Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit flüchtigem Unfallverursacher

Worms (ots)

Am Dienstag, den 30.01.2024, gegen 17:45 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Klosterstraße/ Cornelius-Heyl-Straße in 67547 Worms zu einem Verkehrsunfallgeschehen zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Die 56-jährige, alleinige Fahrzeuginsassin eines PKW, befuhr zuvor die Klosterstraße und bog von dieser nach links, in die Cornelius-Heyl-Straße ab. Der unbekannte, flüchtige Fußgänger passierte währenddessen die auf der Cornelius-Heyl-Straße befindliche Verkehrsinsel und übersah beim Überqueren, die bereits abgebogene Fahrzeugführerin des PKW. Der Fußgänger kollidierte daraufhin mit der Fahrzeugfront des PKW und schlug hierbei mit seinem Kopf auf der Motorhaube ein. Im Anschluss verließ der Verkehrsunfallverursacher, ohne die Nennung seiner Personalien, die Unfallörtlichkeit. Die flüchtige Person konnte wie folgt beschrieben werden: - Männliche Person, ca. 165cm groß, kräftige Statur, ca. 60-65 Jahre alt, osteuropäischer Akzent, dunkle Bekleidung, schwarze Wollmütze. Die möglichen Verletzungen des Fußgängers sind unbekannt. Am PKW der 56-jährigen Verkehrsunfallbeteiligten entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise auf den Verkehrsunfallverursacher nimmt die Polizei Worms unter nachstehenden Kontaktdaten entgegen:

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell