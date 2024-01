Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Worms (ots)

Eine Verfolgungsfahrt endete in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem Verkehrsunfall. Gegen 02 Uhr sollte ein PKW durch eine Wormser Streife in der Gaustraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 23-jährige Fahrer beschleunigte jedoch und versuchte zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung verlor er beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Löwengasse frontal mit einer Straßenlaterne. Der 23-Jährige und seine 19-Jährige Beifahrerin blieben dabei unverletzt. Beide Insassen waren alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer zeigte einen Wert von knapp 0,9 Promille. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum. Dem 23-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen. Er war zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und muss sich nun wegen diverser Vergehen und Verkehrsstraftaten strafrechtlich verantworten.

