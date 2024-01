Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Unfallflucht

Worms, Scheidtstraße (ots)

Am Freitag, den 26.01.2024 kam es in der Scheidtstraße auf Höhe des Kreuzungsbereiches Scheidtstraße / Klosterstraße in 67547 Worms um 19:48 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Unfallflucht. Der 35-jährige Geschädigte befuhr mit seinem PKW die Scheidtstraße aus Richtung Gutleutstraße kommend in Fahrtrichtung des Kreuzungsbereiches Klosterstraße / Scheidtstraße und hielt verkehrsbedingt aufgrund einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage auf der Linksabbiegerspur. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hielt neben dem Geschädigten auf der Rechtsabbiegerspur. Beim Rechtsabbiegen schwenkte der Unbekannte nach links aus, sodass dieser mit dem haltenden Fahrzeug im Frontbereich kollidierte. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung B9 von der Unfallörtlichkeit. Durch die Kollision wurde der Geschädigte leicht verletzt und musste anschließend im Klinikum Worms medizinisch versorgt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852 0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

