POL-PDWO: Einbruch in Baustelle - Zeugen gesucht

Worms (ots)

24.01.2024, 16:30 Uhr bis 25.01.2024, 09:50 Uhr - Von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Baustelle am Obermarkt. Der oder die unbekannten Täter überstiegen die provisorische Holzwand aus OSB-Platten und öffneten anschließend gewaltsam eine stählerne Baustellentür. Entwendet wurden Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

